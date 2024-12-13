Челябинск и Москву впервые свяжет двухэтажный поезд

Позже состав планируют запустить на юг России



В южноуральской столице состоялась презентация двух видов новых подвижных составов. Электропоезд «Финист» направится по маршруту Челябинск — Екатеринбург, а двухэтажный поезд впервые свяжет Челябинск и Москву, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В презентации принял участие губернатор Алексей Текслер, он отметил, что развитие региона всегда требует комплексного подхода, транспортная инфраструктура — важная часть этого процесса.

«Несколько лет назад мы открыли движение поезда „Орлан“ из Челябинска до Екатеринбурга. Он всегда загружен, поэтому было принято решение вместе со Свердловской областью по запуску еще одного поезда — современного, пятивагонного „Финиста“. Это полностью отечественный электропоезд, и значительная часть его компонентов производится в Челябинской области. А самое яркое — это маска поезда — то, что мы видим, принимая его. Это полностью сделано у нас. Уверен, что пассажиры оценят комфорт, так как поезд более современный. Все, что необходимо сегодня, в нем есть», — отметил Алексей Текслер.





«Финист» — это российский электропоезд постоянного тока. Он оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Внутри салона удобные кресла с USB-розетками для зарядки телефонов. Также в составе есть три санитарных модуля, оснащенные пеленальными столиками. Всего в поезде 409 мест и 7 откидных кресел.





Двухэтажный поезд, по словам губернатора, давняя мечта для Челябинской области.

«Вместе с Федеральной пассажирской компанией, Российскими железными дорогами запускаем его из Челябинска. Я первый раз был в двухэтажном поезде. Мне очень понравилось. Поезд отечественный, комфортный, современный. Количество пассажиров больше», — сказал Алексей Текслер.





Двухэтажный поезд тоже отечественного производства, вагоны построены с использованием современных экологичных технологий и материалов. Состав рассчитан на 410 мест, это более чем на треть превышает вместительность одноэтажного поезда.

В каждом купе есть розетки. В вагонах типа СВ каждое место оборудовано дисплеем для просмотра видеопрограмм.

Этот состав планируют запустить также из Челябинска на юг России.