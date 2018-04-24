/ Звездный дождь «прольется» над Южным Уралом в мае

Жителям региона предлагают понаблюдать за ночным небом.

Звездопад в начале мая смогут увидеть жители Южного Урала. Пик его придется на воскресенье, 6 мая. Тогда, по прогнозам Международной Метеорной Организации, можно будет разглядеть от 10 до 55 падающих звезд в час. Исследователи космоса предупреждают: наблюдениям может помешать Луна.

Максимум действия Майских Акварид наступит 6 мая 2017 года в 4:00 по Москве. По прогнозам Международной Метеорной Организации ожидается от 10 до 55 метеоров в час. Но Луна, прошедшая 30 апреля фазу полнолуния, помешает наблюдениям, так как будет находиться недалеко от радианта Майских Акварид на юго-восточном горизонте всю вторую половину ночи. — рассказали сайту «Первый областной» в Московском планетарии.

Особо внимательные могут разглядеть звездный дождь уже сейчас, поскольку он начался 26 апреля. Завершение, по мнению ученых, ожидается 19 мая.