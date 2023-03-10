За лето в Челябинской области отремонтируют шесть дорог к больницам и ФАПам

Работы стартуют уже в мае

В дорожном сезоне 2023 года в Челябинской области приведут в порядок участки шести автомобильных дорог, ведущих к поликлиникам, больницам и сельским фельдшерско-акушерским пунктам. Две трети из них — в Челябинске и Магнитогорске. Об этом сегодня, 10 марта, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Из региональных дорог отремонтируют участок трассы Балканы — Нагайбакское — Фершампенуаз, ведущей к ФАПу в поселке Курганном, а также дорогу Подовинное — Каракульское, ведущую к центру общей врачебной практики в селе Подовинном.

В Челябинске завершение капитального ремонта улицы Дарвина улучшит транспортную доступность офиса врача общей практики, относящегося к поликлинике № 2. Также в областном центре будет построена новая автомобильная дорога по улице 2-й Эльтонской от улицы Трашутина до берега Первого озера. Она ведет к городской клинической поликлинике № 8. Доступность этой же больницы улучшится после ремонта участка проспекта Ленина от улицы Линейной до улицы Героев Танкограда.

В Магнитогорске будет отремонтирована улица Набережная, благодаря чему горожанам станет удобнее добираться до крупнейшего лечебного учреждения города — медсанчасти ММК.

Работы на этих объектах начнутся в мае и будут завершены до октября текущего года.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске по программе «Безопасные качественные дороги» дополнительно отремонтируют дорогу на улице Рождественского, а также четыре путепровода.