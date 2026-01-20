За год в Челябинской области отремонтировали 67 и построили 18 медучреждений

Губернатор Алексей Текслер обозначил основные направления развития здравоохранения региона на совете главврачей в Копейске

В Челябинской области 20 января на Совете главных врачей подвели итоги масштабной модернизации первичного звена здравоохранения за 2025 год. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, за прошедший год в регионе капитально отремонтировали 67 медицинских объектов и завершили строительство 18 новых. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 13 объектов.

Эти работы стали частью программы, реализуемой с 2021 года. За пять лет в регионе удалось модернизировать в общей сложности 378 объектов здравоохранения. Губернатор отметил, что таких темпов обновления материальной базы не было давно.

«В разрезе одного года таких масштабов в регионе не было за все обозримое прошлое, включая советское время», — подчеркнул Алексей Текслер.

Одним из примеров обновления стала женская консультация городской больницы № 1 в Копейске, где прошло выездное совещание. Учреждение полностью преобразилось: вместо «коридорной системы» созданы светлые рекреации, установлено новое оборудование, а подход стал клиентоориентированным.

Параллельно с ремонтами в 2025 году впервые проведен масштабный проект по оцифровке рентгеновского оборудования. Закуплены новые аппараты, включая маммографы, и системы для перевода существующих снимков в цифровой формат, что открывает возможности для применения искусственного интеллекта в диагностике.

Особое внимание уделяется борьбе с сахарным диабетом. Более 1400 детей в регионе бесплатно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Для помощи пациентам созданы три региональных и три межрайонных эндокринологических центра.

«Вопросы здравоохранения являются одним из самых приоритетных. Учитывая те задачи, которые ставит президент, важнейшая — это вопросы демографии», — отметил губернатор, связав развитие медицины с повышением рождаемости и увеличением продолжительности здоровой жизни.

Работа по укреплению материально-технической базы будет продолжена. В планах — строительство новых крупных поликлиник в Челябинске и Миассе, а также капитальные ремонты во многих муниципалитетах. Приоритетом остается и кадровое обеспечение отрасли, включая закрепление молодых специалистов в государственных учреждениях.