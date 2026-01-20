В Копейске после масштабного капремонта открыли городскую женскую консультацию

Условия для приема пациентов и работы врачей оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В Копейске завершился капитальный ремонт единственной женской консультации на улице Четвертой Пятилетки, 69. Полтора года строители колдовали над зданием, которому больше 30 лет. Результат превзошел ожидания: врачи довольны условиями работы, а пациенты в восторге от внешнего вида клиники и ее услуг.

Губернатор Алексей Текслер сообщил о комплексном обновлении медицинской инфраструктуры в Копейске. Особое внимание уделяется усилению женской консультации.

«В самом центре стационар на 20 коек, здесь представлены все возможные функциональные зоны, необходимые от первичного приема, сопровождения беременности до оказания всей необходимой помощи. Важно, чтобы все время беременности женщина получала всю необходимую помощь специалистов», — отметил губернатор.





Ключевой частью работы консультации станет не только медицинская, но и всесторонняя психологическая и социальная поддержка женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Глава региона подробно остановился на этом системном подходе.

«Если женщина принимает решение сделать аборт, то здесь несколько раз не только медики, но и психологи, юристы постараются разобрать проблему, почему женщина пришла с этим вопросом, и попытаются убедить этого не делать. Уверен, что вот такие комфортные условия, внимательное отношение, наличие квалифицированных специалистов будут помогать принимать правильное решение сохранения ребенка», — отметил Алексей Текслер.





Такая работа, по словам главы региона, является частью создания в области условий для роста рождаемости и поддержки семей. Вся техническая модернизация и кадровые решения подчинены этой цели и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Копейчанка Ирина Добрынина родила в родном городе трех детей. Старшие уже с паспортом, а младшей дочери всего два года.





«Сегодня я пришла на прием и не поверила своим глазам. Здание словно отстроили заново: все красивое, светлое, чистое. Я слышала, что ведется ремонт, но консультация была в таком виде, что ее было проще снести», — признается Ирина.

Ее и правда фактически отстроили заново. Во время ремонта полностью заменили все инженерные сети и систему электроснабжения, установили современную автоматическую пожарную сигнализацию и автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, а также смонтировали новую локальную вычислительную сеть. Во внутренних помещениях выполнили отделку, поменяли окна и двери. Провели благоустройство прилегающей территории, отремонтировали фасад и кровлю здания.

Также полностью реализовали все проектные решения для доступной среды: обеспечили беспрепятственный вход в здание для маломобильных групп граждан, установив в том числе уличный подъемник.





«Приступая к ремонту, мы изучили опыт Москвы и других крупных городов России. В результате решили переформатировать внутреннее пространство. Раньше на каждом этаже были длинные узкие коридоры с лавками у стены. Женщины бились друг о друга коленками. Мы отказались от нескольких маленьких помещений и в цокольном этаже оборудовали просторную зону ожидания с регистратурой, а на втором и третьем этажах — большие холлы с диванами», — рассказывает главный врач копейской городской больницы № 1 Алексей Алешкевич.





Также в здании появился кабинет матери и ребенка, где можно в тепле и комфорте переодеть или покормить малыша. Еще одно новшество — конференц-зал. Местный художник Ирина Стайловская на постоянной основе проводит здесь мастер-классы для беременных дам. Это помогает женщинам добавить позитива в непростую работу по вынашиванию ребенка.





Копейчанки отметили, что и взять талон к врачу теперь проще: попасть к доктору можно даже в день обращения. В консультации появился кабинет доврачебного приема, где наблюдаются женщины с хроническими заболеваниями, здесь же можно встать на учет по беременности. Кабинет доврачебного приема разгрузил акушеров.

Сегодня женская консультация ГБ № 1 обслуживает свыше 48 тысяч жительниц города, и почти половина из них — фертильного возраста. Мощность консультации рассчитана на 40 тысяч посещений в год. В консультации организовано шесть акушерско-гинекологических участков, за каждым закреплено до 8000 женщин, в том числе около 70 беременных, состоящих на диспансерном учете. Отдельно выделен специализированный детский прием врача акушера-гинеколога.





«Мы развели потоки сотрудников и пациентов. Для персонала обустроили место отдыха, где можно поесть. В итоге после ремонта в консультацию перешла часть персонала городского роддома. Штат консультации теперь укомплектован», — замечает главврач.

После ремонта в консультацию обращаются даже жители Красноармейского района — медики не отказывают никому.

Также на базе женской консультации Копейска прошел Совет врачей Челябинской области. Его впервые провели в выездном формате. Медики смогли лично оценить результат обновления клиники. Кроме того, на совещании подвели итоги уходящего года и определили задачи на этот год, в частности, обсуждали развитие цифровых технологий, которые позволяют ставить диагноз по рентгеновским снимкам.