За 2 дня на программу «Герои Южного Урала» поступило более 250 заявок

Рассказываем, кто и чему будет обучать участников СВО

Почти 270 заявок за два дня поступило на сайт образовательной программы «Герои Южного Урала», причем больше половины — от тех, кто прямо сейчас находится в зоне специальной военной операции. Напомним, старт региональной программы 19 февраля объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. К слову, зарегистрироваться на сайте geroi.gov74.ru могут все желающие участники и ветераны спецоперации — необязательно жители Челябинской области. Им предстоит пройти серьезный отбор и годичное обучение, после которого они смогут пополнить кадровый резерв региона и страны, поступить на работу в государственные и муниципальные учреждения и, возможно, возглавить их. О том, кто и чему будет учить героев Южного Урала, — в материале ИА «Первое областное».

«Эти люди в боевых условиях доказали свое умение действовать четко, слаженно, выполнять поставленные задачи, быстро принимать ответственные решения. Это как раз то, что необходимо сейчас в органах государственной власти, муниципалитетах, организациях, а также в сфере производства. Программа „Герои Южного Урала“ органично дополняет реализуемую на федеральном уровне программу „Время героев“», — отметил, открывая набор, Алексей Текслер.

Обучение стартует 1 июля. Ожидается, что за онлайн-парты сядут 60 человек. Это те, кто пройдет отбор: после регистрации на сайте надо написать эссе, потом — пройти тестирование — оценивать будут не конкретные знания и умения, а личностный и управленческий потенциал, а также профессиональную траекторию. Затем за каждым участником программы закрепят персонального наставника — из числа вице-губернаторов, министров, руководителей муниципалитетов, крупных предприятий.





«Будет сформирована команда наставников — мы серьезно подойдем к этому вопросу. В процессе отбора участников пройдет глубокая профориентационная работа. И с учетом множества факторов, в том числе личных мотиваций, желаний участников, мы сможем предложить им наставников: тех или иных руководителей органов исполнительного власти, муниципалитетов», — говорит вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт.

Обучение будет проводиться на базе Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». И по словам директора филиала Евгения Алдошенко, задача программы состоит в том, чтобы добавить военным людям компетенции, необходимые в гражданской жизни.





«Задача программы состоит в том, чтобы показать отличие военной службы от гражданской службы, дать необходимые знания, адаптировать и максимально интегрировать их в мирную жизнь. Если говорить непосредственно про компетенции, то это и законы гражданской службы, и закупки, и противодействие коррупции — все то, что необходимо знать для работы в органах власти», — отмечает Евгений Алдошенко.

Программа рассчитана на год: это 504 часа, 4 модуля по 72 часа плюс межмодульный период

Это будет не просто образовательный проект в чистом виде, добавляет вице-губернатор Роман Воллерт. На самом деле академический блок занимает в программе лишь 30%. В ней также предусмотрены гуманитарный, патриотический, культурный и спортивный модули. Большой акцент будет сделан на командообразование, развитие лидерских качеств, на правильную оценку рисков, связанных с гражданской службой.

«Это будет многокомпонентное развитие. Вся программа организована таким образом, чтобы люди, которые в рамках своей военной службы испытали нестандартные нагрузки, чувствовали себя максимально комфортно. Поэтому базовая теоретическая информация обязательно будет совмещена с другими видами активности. В том числе предусмотрена стажировка в органах публичной власти, тесная работа с наставниками, планируется выезд на предприятия, чтобы смотреть, как работает реальный сектор экономики, и так далее», — говорит Роман Воллерт.

Легко не будет, предупреждает депутат Челябинской городской думы, председатель региональной общественной организации «Ветераны СВО Челябинской области» Сергей Бормотов — выпускник федеральной программы «Время героев»:





«Программа — большой шанс найти себя в этой жизни, найти и развить, направить в правильное русло способности ребят. Но важно помнить, что это не только благо, но и нагрузка: постоянная работа, саморазвитие, самообучение, — по-другому не получится».

Еще один участник федеральной программы, зампред ЧРОО «Ветераны СВО Челябинской области» Алексей Рожков, уже зарегистрировался для участия в региональной программе и написал эссе. Он полагает, что учеба — это хорошая возможность отвлечься от тяжелых моментов, способ вернуться к мирной жизни.





«Плюс ко всему я считаю, что региональный уровень предполагает более качественный отбор кадров и, соответственно, выбор профессиональной траектории», — говорит он.

Итогом прохождения программы станет диплом государственного образца о профессиональной переподготовке и возможность поступления на государственную и муниципальную службу. Тем более опыт управления людьми у «Героев Южного Урала», скорее всего, будет — военный. Но организаторы не исключают, что кто-то может получить предложение о работе уже в процессе обучения. Плюс программа достаточно гибкая, говорит директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко:

«В рамках программы предусмотрен индивидуальный образовательный проект. На каждом этапе программы проходят тестирование, личностно-профессиональная диагностика, профориентация, тестирование по предметам. Есть целая система отчетов, которые должны заполнять наставники. И на основании всех этих данных в процессе программы индивидуальная образовательная траектория может меняться. Можно будет определиться по ходу обучения. И мы готовы помогать участникам в этом изменении траектории и со своей стороны можем добавить необходимые компетенции».

А что делать тем, кто не пройдет отбор? Не расстраиваться и не опускать руки. Программа «Герои Южного Урала» — это лишь одна из возможностей найти себя в мирной жизни, но далеко не единственная. Сегодня в стране, и в Челябинской области в частности, разработана целая система поддержки военнослужащих, возвращающихся «из-за ленточки», а у участников СВО есть возможность получить и среднее профессиональное, и высшее образование, предусмотрены квоты для поступления.