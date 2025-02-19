Начался прием заявок на участие в программе «Герои Южного Урала»

Старт региональной программе дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер



С 19 февраля в Челябинской области стартовала региональная программа «Герои Южного Урала». Программа создана для того, чтобы участники специальной военной операции могли получить управленческие навыки и усилить кадровый резерв Челябинской области.

«Наш президент неоднократно говорил, что вы, наши воины, делом доказали преданность России. Вы прошли боевое крещение, смотрели в лицо смерти и не дрогнули», — сказал губернатор Алексей Текслер, открывая программу.

Глава региона призвал всех ветеранов СВО, кто хочет менять регион и жизнь нашей страны к лучшему, учиться новому, подавать заявки для участия в программе «Герои Южного Урала».

Обучение пройдет в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Стажировки состоятся в органах власти, на предприятиях, а их руководители станут для участников прямыми наставниками.

Заявки для участия в программе можно подать на сайте проекта «Герои Южного Урала» (18+).