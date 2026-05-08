Южный Урал вошел в число регионов с наилучшими результатами по нацпроектам

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил работу Челябинской области на заседании штаба

Челябинская область демонстрирует одни из лучших показателей при выполнении государственных программ и национальных проектов. Такую оценку дал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Вице-премьер провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Участники обсудили жилищное строительство, восстановление прав обманутых дольщиков, дорожную деятельность и исполнение консолидированных бюджетов.

По оперативным данным регионов, на 1 мая ввод жилья составил почти 29 миллионов квадратных метров. При этом ввод многоквартирных домов вырос на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Марат Хуснуллин потребовал от глав субъектов держать на личном контроле ситуацию с жилищным строительством. В первую очередь это касается развития индивидуального жилищного строительства.

«В текущих экономических условиях важно правильно распределить запланированные расходы консолидированных бюджетов, уделяя первоочередное внимание социально значимым задачам. Также прошу взять на особый контроль завершение работы с защитой обманутых дольщиков и со строящимися объектами, чтобы не допустить появления новых недостроев. Каждый объект нужно отрабатывать в ручном режиме, на ранней стадии нивелируя появляющиеся проблемы. Необходимо наращивать темпы по капитальному ремонту дорог», — отметил заместитель председателя правительства.

Вице-премьер отметил: на сегодняшний день наилучшие результаты в выполнении задач по национальным проектам и государственным программам показывают Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Челябинская область и Чеченская Республика.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании подчеркнул: задача регионов — сделать бюджеты более устойчивыми, снизить дефицит и минимизировать коммерческий долг.

«Президент принял решение перенести погашение одной трети задолженности по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год — это около 100 миллиардов рублей. Законопроект уже внесен в правительство РФ. Эта мера позволит дополнительно поддержать бюджеты регионов, сократить объемы рыночных заимствований», — напомнил Антон Силуанов.

Механизмы списания задолженности регионов по бюджетным кредитам прорабатывали в рамках работы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Комиссию возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.