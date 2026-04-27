Алексей Текслер на Совете законодателей: регионы списали 267 млрд рублей долгов

Общий объем средств, подпадающих под механизмы списания, превышает 1 триллион рублей

Председатель комиссии Госсовета по экономике и финансам, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, сообщает пресс-служба губернатора. Мероприятие, которое провела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, было посвящено механизмам списания бюджетных кредитов субъектам.





В дискуссии также участвовали первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава Минфина Антон Силуанов, представители комитетов Совета Федерации и Государственной думы, Счетной палаты и профильной комиссии Совета законодателей. Антон Силуанов отметил, что финансовая стабильность страны неразрывно связана со здоровьем региональных бюджетов. Основными направлениями он назвал сокращение коммерческих долгов, расстановку приоритетов в тратах и наращивание собственных доходов территорий.





Алексей Текслер особо выделил значимость решения по списанию субъектам двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которое принял президент Владимир Путин.

«Общий объем средств, которые подпадают под механизмы списания, превышает 1 триллион рублей. С учетом возможности направления этих средств на инфраструктуру и поддержку инвестиций — это колоссальный ресурс для развития регионов. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за это принципиально важное для всех регионов решение», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что комиссия не один год совместно с федеральными ведомствами, сенаторами и депутатами прорабатывала пути снижения долгового бремени.

«В течение ряда лет мы предлагали в рамках реструктуризации бюджетных кредитов расширить возможность направления высвобождаемых средств не только на инфраструктуру для новых инвестпроектов, но и на расходы на нацпроекты, на инфраструктуру в целом, а после начала СВО — на цели поддержки нашей армии, участников специальной военной операции. Сегодня уже приняты необходимые федеральные законы, сформирована нормативная база, утверждены правила списания», — подчеркнул Алексей Текслер.

Первые итоги работы внушительны. В прошлом году 58 регионов сэкономили на погашении долгов порядка 227 млрд рублей — это 21% от всего запланированного объема списания. За первые месяцы 2026 года еще 27 субъектов избавились от задолженности на сумму более 40 млрд рублей.

Высвобождаемые деньги идут на социально значимые нужды, обратил внимание Алексей Текслер. В приоритете — помощь участникам СВО, модернизация ЖКХ, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, запуск новых инвестпроектов и развитие опорных населенных пунктов.

Механизм списания должен оставаться гибким и подстраиваться под реальность, уверен губернатор. Он предложил несколько точечных донастроек: распространить его на расходы, связанные с проведением СВО; оказать дополнительную поддержку регионам в трудной финансовой ситуации, но при этом жестко ограничить рост их коммерческого долга; повысить лимиты по казначейским кредитам (внутри года и месяца), чтобы регионы реже прибегали к коммерческим займам и экономили на процентах; а также продлить ослабления ограничений по дефициту бюджетов и объему рыночных заимствований.

Завершая выступление, Алексей Текслер поблагодарил коллег из Совета Федерации и Госдумы за внимание к региональной повестке и выразил надежду на плодотворное продолжение совместной работы.