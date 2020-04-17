«Это лишь перераспределение полномочий»: в Челябинске ликвидирован Центр развития туризма

Это сделано из-за того, что функции перешли в Минэкономразвития региона.

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На портале правовой информации 16 апреля был опубликован документ о том, что Алексей Текслер подписал распоряжение о ликвидации АНО «Центр развития туризма Челябинской области». Это было сделано из-за того, что все полномочия по развитию туризма в регионе были переданы в министерство экономического развития.

Директор «Центра развития туризма Челябинской области» Дмитрий Столбов рассказал корреспонденту «Первого областного», что теперь за туристическую составляющую будет отвечать Агентство международного сотрудничества, подведомственное Минэконому.

«Грубо говоря, ничего не поменяется. Центр ликвидирован не из-за того, что мы плохо работали. Это нормальная реструктуризация. Было коллегиально решено, что у Минэкономразвития имеется больше механизмов для оказания помощи туризму в области. Сейчас будет единая система помощи, так как с Агентством международного сотрудничества у нас было много пересечений», — рассказал Дмитрий Столбов.

Он также отметил, что в данный момент выстраивается будущая совместная работа. Работа по развитию туризма в регионе больше всегда зависела от федеральных структур, но из-за пандемии коронавируса все вопросы были ненадолго «приторможены».

«Скорее всего, на полную мощность мы выйдем после того, как будет полностью решен вопрос с коронавирусной инфекцией», — поделился директор АНО «Центр развития туризма Челябинской области».

Также Дмитрий Столбов отметил, что данная реструктуризация областного центра никак не повлияет на муниципальные. Они, по большей части, работают самостоятельно.

«Они находятся на самостоятельном финансировании, у них есть цели и задачи. Они развивают туризм на территории, где они находятся. Они как работали, так и будут работать. Мы им лишь оказывали некую координацию», — подчеркнул Дмитрий Столбов.

Отметим, что теперь за внутренний туризм в Челябинской области будет отвечать новый замминистра Минэкономразвития Андрей Минченко.