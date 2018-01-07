/ Южный Урал может стать очередной точкой на карте «Орла и решки»

Народным голосованием определятся новые места для съемок.

Популярная программа телеканала «Пятница» готовится к новому сезону, ведущие «Орла и решки» в качестве туристов посетят российские города. Чтобы выбрать из сотен населенных пунктов наиболее интересные, авторы проекта запустили народное голосование. В нем участвую несколько городов Челябинской области — Златоуст, Челябинск, Миасс и Магнитогорск.

«Орел и решка» готовится к новому сезону! На этот раз ведущие отправятся не куда-нибудь в Африку или Индию, а поедут по нашим российским городам. Кто попадет в объективы операторов, решит народное голосование. — говорится на сайте программы.

Сейчас в ТОП-10 городов закрепился Златоуст. Поддержать Южный Урал можно на сайте проекта «Орел и решка».