Южный Урал готов принять 160 жителей Курской области в ПВР

Волонтеры Комитета семей воинов Отечества также готовы предоставлять свои квартиры для временного размещения семей курян

Челябинская область, органы власти и общественные организации, по поручению губернатора Алексея Текслера окажут помощь жителям Курской области и бойцам, обороняющим приграничные территории.

Так, Минсоцотношений сообщает, что регион готов принять в пунктах временного размещения 160 курян, в том числе 50 граждан старшего поколения. Меры для оперативного развертывания этих пунктов с комфортными условиями проживания и питанием приняты.

На базе всех 49 местных отделений Челябинского реготделения «Единой России» организован сбор гуманитарной помощи. Все желающие могут принести продукты питания длительного хранения, сухпайки, бутилированную воду, одежду и средства первой необходимости. По запросам также сформированы посылки с постельными принадлежностями, детским питанием, памперсами, взрослой одеждой, средствами личной гигиены. Конвой с первоочередной помощью отправится в Курскую область на следующей неделе.

Народный фронт на сайте pobeda.onf.ru организовал сбор средств для бойцов, обороняющих приграничные территории в Курской области (на общий федеральный счет). На поступившие средства будут закуплены необходимые бойцам системы РЭБ, квадрокоптеры и FPV-дроны, автомобили и запасные части к ним, тепловизоры, цифровые прицелы, строительные материалы, медикаменты.

Российский Красный Крест объявил сбор денежных средств для помощи жителям Курской области.

На базе Общественной палаты Челябинской области (пр. Ленина, 59) открыт пункт сбора необходимых вещей для мирного населения и бойцов. ОПЧО взаимодействует с Палатой Курской области по списку актуальных потребностей для мирного населения: предметы личной гигиены, одежда, продукты питания и др.

Реготделение Комитета семей воинов Отечества объявило сбор гуманитарной помощи по списку для пунктов временного размещения Курска. Сбор проходит по следующим адресам:

• Университетская Набережная, 123, оф. 1.4 (штаб Комитета),

• Братьев Кашириных, 99а (ТК «Фрегат», цоколь, ежедневно без выходных с 12:00 до 19:00),

• ул. 3-го Интернационала, 63, офис 8 (ЖКХ «Южный Урал», по будням в рабочее время),

• ул. 250-летия Челябинска, 14 (совет дома, вход со стороны ул. 250‑летия Челябинска. График: вторник, четверг, суббота, с 15:00 до 18:00).

В Комитете также сообщили, что волонтеры организации готовы предоставлять свои квартиры для временного размещения семей из Курской области.

Ранее мы сообщали о том, что сбор помощи для курян организовали в Трехгорном.