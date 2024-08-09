Жители Трехгорного объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

Нужны предметы первой необходимости

Администрация Трехгорного объявила срочный сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области, объявление размещено в телеграм-канале администрации.



В первую очередь сейчас нужны: детское питание, подгузники всех размеров, салфетки, кремы под подгузники, детская одежда до 3 лет (новая), консервы (мясные, рыбные, овощные), крупы, макароны, чай, кофе, какао, сахар, сладости к чаю (печенье, вафли, сухари, бублики и т. д.), одноразовая посуда, кастрюли, столовые приборы, нижнее белье, постельное белье, подушки, одеяла, полотенца, бытовая химия, питьевая вода, медикаменты первой помощи, средства личной гигиены.

Сбор идет в нескольких пунктах: дворце культуры «Икар» и местном отделении партии «Единая Россия».