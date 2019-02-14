/ Южный Урал будет сотрудничать с Дальним Востоком

Борис Дубровский подписал сотрудничество с главой Амурской области Василием Орловым.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписал соглашение о сотрудничестве с главой Амурской области Василием Орловым.

У Южного Урала и Приамурья много общего в структуре реального сектора экономики. Как и в Амурской области, у нас развита энергетика, машиностроение, металлообработка, добывающая промышленность, сельское хозяйство. Мы активно развиваем экономические связи с Китаем, и в этом плане нам интересен опыт вашего региона, который имеет 1250 километров общей границы с КНР. — отметил Борис Дубровский.

По словам главы региона, это сотрудничество позволит открыть новую страницу в истории двух регионов. После подписания документа, Борис Дубровский пригласил Василия Орлова посетить Челябинскую область с делегацией.