Южноуральцы все чаще получают письма и посылки по QR‑коду

Эта услуга доступна в обновленной версии мобильного приложения «Почта России»

На почтах Челябинской области растет популярность отправки и получения почтовой корреспонденции по QR-коду. Каждая такая операция занимает не более 30 секунд, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

По QR-коду сотрудники почты за полтора месяца выдали более 200 посылок и писем. Наибольшей востребованностью уникальный штрихкод пользуется у челябинцев.

Современный цифровой сервис стал доступен южноуральцам с мая. Возможность использовать QR-код появилась в обновленной версии мобильного приложения «Почты России». Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно оформить простую электронную подпись.

Раньше на оформление почтовой корреспонденции сотрудники тратили в среднем две минуты. В процедуру оформления входила идентификация клиента с помощью электронной подписи по СМС или push-подтверждению, а также поиск вручную всех отправлений в системе. Сейчас достаточно показать QR-код, и сотрудник почты видит все посылки и письма, которые ожидает клиент. Код обновляется каждые 30 секунд — это гарантирует прозрачность и безопасность данных.

«Технология QR-кодов в отделениях „Почты России“ позволит нам сделать обслуживание клиентов более удобным и эффективным», — отмечает первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Между тем южноуральцы все чаще используют QR-коды. С их помощью, например, сегодня можно поставить оценку садику или школе.

Текст: Карина Шакирова, Анжела Кабатчикова