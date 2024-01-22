Южноуральцы могут поставить оценку садику или школе по QR‑коду

Шифр выведет на анкету сайта национальныепроекты.рф

Оценить состояние школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов жители Челябинской области могут при помощи QR-кодов, которые размещаются прямо на здании, сообщает пресс-служба правительства региона.

При сканировании QR-кода пользователь попадет на страницу анонимной анкеты на сайте национальныепроекты.рф и увидит три эмодзи для обозначения своих ответов на вопросы анкеты. Если ответ негативный, система просит оставить разъясняющий комментарий.

«В день поступления негативный отзыв направляется в проектный офис региона, на территории которого построен или строится объект. Срок проработки проблемы регламентирован и не превышает 20 рабочих дней», — рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Сейчас в Челябинской области QR-коды для обратной связи размещены на 32 объектах. А по России таких объектов больше 3 тысяч. Россияне уже оставили таким образом более 10,5 тысячи отзывов о строительстве и работе социально значимых объектов.