Жители Озерска Дмитрий Куценко и Никита Романов заняли третье место на окружном хакатоне «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», входящем в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». 

Восемнадцать команд приняли участие в церемонии награждения, среди которых была команда из Челябинской области. Победители разделили призовой фонд в 3,6 млн рублей.

Южноуральская команда занималась разработкой инструмента для быстрого и качественного построения эконометрической модели на основе исторических данных в кейсе от рекламного агентства Media Wise.

«Большое спасибо всем спикерам, всем лекторам, всем участникам, всем кейсодержателям. В текущем году мы бы хотели усилить образовательный трек нашего проекта. Я надеюсь, что вы в деле, что вы все с нами», — отметила руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей̆» Дарья Микаелян.
По результатам хакатонов каждый участник проекта получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ‑сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Напомним, что организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», технологические партнеры проекта — Yandex Cloud и VK.