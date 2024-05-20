Три миллиона рублей разделили 15 команд — участниц хакатона в Челябинске

До финала дошли 70% команд

В Челябинске завершился Уральский федеральный окружной хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», в котором 114 команд боролись за право стать лучшими в своем деле. До финальной защиты работ дошли 82 команды, 15 из них стали победителями. Они разделили призовой фонд в размере трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства цифровых технологий Челябинской области.







В конкурсе участвовали более 800 человек от 15 до 78 лет. IT-специалисты за 42 часа разработали решения для работы по распознаванию текста и перевода трудовых книжек из аналога в цифровой формат, а также занимались повышением качества обработки информации, настройки автоматизации рутинных процессов и минимизации ошибок.





В хакатоне приняла участие и семья IT-специалистов из Брянска Елена и Аркадий Саввины. Свою команду они назвали «Ленивые голубцы». Ребята заняли второе место в кейсе «Анализатор данных РЖД». Для них участие в конкурсе стало вызовом, так как у них подрастает сын, которому еще нет и года.

«Мы всегда хотели принять участие в марафоне по кодингу и решить масштабный кейс в условиях сжатого времени, опробовать свои силы и показать свои возможности. Очень довольны нашим решением, которое позволило не только транскрибировать аудиозаписи лучше любого человека, но и распознавать контекст диалога. По нашей оценке, реализация этого подхода позволит экономить нашему уважаемому кейсодержателю от 380 миллионов рублей каждый год. Программа может быть интегрирована в образование, медицину, бизнес и способствовать появлению новых ниш», — рассказала Елена Саввина.

На церемонии награждения замгубернатора Челябинской области Александр Козлов отметил, что новые решения участников хакатона принесут пользу IT-отрасли региона.





«Самое главное, чтобы те решения, которые были представлены, пошли на пользу компаниям, в том числе Южно-Уральской железной дороге», — отметил Александр Козлов.

Врио ректора Южно-Уральского государственного университета Антон Коржов отметил, что от ЮУрГУ в конкурсе участвовали несколько команд, часть из которых дошла до финала.





«Решение задач на время позволяет наработать опыт и найти место в компании или организовать свой стартап», — сказал Антон Коржов.

Для участников хакатона также провели мастер-классы по темам «Как интроверту стать успешным» и «Спринт по визуальным коммуникациям».

Следующий окружной хакатон пройдет во Владивостоке с 31 мая по 2 июня, регистрация открыта до 23 мая 2024 года.