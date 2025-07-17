Южноуральцы стали активнее ездить за границу

Путешествия по России занимают только четвертое место

Жители Челябинской области стали активнее путешествовать за рубеж, рост заграничного туризма в 2025 году составил около 10—15% по сравнению с 2024-м. Об этом со ссылкой на замгендиректора турбюро «Спутник» Дарью Ерхову сообщает радио «Business FM Челябинск».

Южноуральцы все чаще предпочитают Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты отдыху в Краснодарском крае. К этому привели, в частности, экологическая обстановка на побережье Черного моря, проблемы с логистикой и высокие цены на путевки.

«Идет перераспределение потоков. Кто выбирал отдых в Краснодарском крае, в этом году выбрал заграницу. Потому что на семью цены примерно сопоставимы. То есть что вы отдохнете на Черноморском побережье, что в Турции. Чаще всего семьи выбирают „все включено“, определенные уровень сервиса и количество дней», — рассказала Дарья Ерхова.

По словам директора туристического агентства «Трэвел.Ру» Марии Кашигиной, на первом месте по популярности у жителей Челябинской области находится Турция, на втором — Египет, на третьем — Абхазия. Скорее всего, к концу года бронзу заберет Таиланд.

«Хорошая альтернатива Таиланду — это Вьетнам. Потому что Таиланд стал очень дорогой для туристов. Средняя стоимость тура в Турцию — 234 тысячи на двоих на шесть ночей. Для семей будет от 250 до 290 тысяч. Туры в Египет стоят в среднем 250 тысяч на двоих», — рассказала Мария Кашигина.

Путешествия по России сегодня занимают только четвертое место в рейтинге. К популярным местам можно отнести Краснодарский край, Санкт-Петербург и Калининград. В 2024 году был высокий спрос на Дагестан, но в 2025 году продажи туров снизились.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что внутренний туризм в России вырос на 22%.

Автор: Яна Копылова