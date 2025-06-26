Внутренний туризм в России вырос на 22%

Чаще всего отдыхают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае

Россияне стали чаще путешествовать по своей стране: за первые месяцы 2025 года количество туристов увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бум туристической активности случился у жителей малых городов, а лидерами по числу путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили аналитики платформы Геокурсор от VK Predict.

На жителей двух столиц пришлось 25% от общего числа путешественников по России (Москва — 16,3%, Санкт-Петербург — 9%). Москвичи чаще всего выбирали Владимирскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и соседние регионы. Петербуржцы предпочитали Москву, Новгородскую, Тверскую и Псковскую области, а также Карелию. Туристы из других миллионников составили 16,9%.

Самыми популярными туристическими направлениями у россиян стали Москва (20%), Московская область (18%), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 7%). В топ-10 также вошли Ленинградская область (6%), Ростовская и Владимирская области, Республика Татарстан (по 4%), Воронежская и Свердловская области (по 3%). Наиболее заметный рост числа туристов за год наблюдался в Нижегородской (+42%) и Челябинской (+40%) областях, Москве (+31%). По количеству туристов на душу населения лидирует Суздаль (3,5 туриста на жителя).

Среди туристов, которые обычно путешествуют за границу, наибольшей популярностью пользовались Калининградская и Мурманская области, Карелия, Республика Алтай и Новгородская область.

Средняя продолжительность поездок составила чуть более двух дней, самые длительные поездки совершались в Камчатский край, Мурманскую и Калининградскую области (по 4 дня).