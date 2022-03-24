Южноуральцы смогут получить помощь на открытие своего дела или ведение подсобного хозяйства

Соцконтракт также поможет малоимущим жителям региона найти работу или решить трудную жизненную ситуацию

Более 7 тысяч жителей Челябинской области с доходом ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на помощь государства в виде заключения социального контракта. Об этом на областном совещании губернатора Алексея Текслера с главами муниципалитетов рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина. Соцконтракт зарекомендовал себя как эффективный механизм оказания помощи малоимущим жителям региона, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Основная цель социального контракта — вывести семью из трудной жизненной ситуации на уровень самообеспечения, повысить уровень доходов граждан в течение реализации контракта либо по истечении срока его действия», — прокомментировала Ирина Буторина.

По итогам 2021 года 29 территорий Челябинской области полностью или частично справились с реализацией заключения соцконтрактов, при этом 14 территорий не справились с планом.

Ирина Буторина рекомендовала усилить работу над заключением контрактов на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Также она предложила муниципалитетам проработать каналы реализации продукции, которая создается южноуральцами в рамках соцконтрактов.

Социальные контракты в Челябинской области можно заключить по четырем направлениям. Это поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, а также преодоление трудной жизненной ситуации.

Например, в 2021 году житель Златоуста Евгений Хайлов получил 250 тысяч рублей на развитие бизнеса. Для расширения производства златоустовцу, который выпекает и расписывает имбирно-медовые пряники, требовалось приобрести несколько миксеров, печь и холодильник. Все это он сделал за счет соцконтракта.

В 2021 году в Челябинской области заключили более 4,7 тысячи социальных контрактов. Наиболее востребованными оказались договоры на поиск работы. По данным на 15 марта, социальные контракты в 2022 году оформили 714 человек.

На этот вид социальной помощи могут претендовать южноуральцы с доходом ниже прожиточного минимума. Для оформления соцконтракта нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Напомним, доход уволенного после 1 марта и признанного безработным не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В Минсоце Челябинской области рассказали, как южноуральцы могут оформить новую льготу.