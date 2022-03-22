Безработные южноуральцы смогут оформить новую льготу для заключения соцконтракта

В Минсоце Челябинской области рассказали, как ее оформить

Доход уволенного после 1 марта и признанного безработным не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В Минсоце Челябинской области сегодня, 22 марта, рассказали, как южноуральцы могут оформить новую льготу.



«Для оформления соцконтракта южноуральцам необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства или регистрации. Средства социального контракта можно потратить на поиск работы (до 51 тысячи 828 рублей), открытие бизнеса (до 250 тысяч рублей), ведение личного подсобного хозяйства (до 100 тысяч рублей) и преодоление трудной жизненной ситуации (до 77 тысяч 742 рублей)», — уточнили в министерстве социальных отношений региона.

Речь идет о специальном договоре между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

По данным ведомства, на 2022 год при расчете не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве.

О том, как на средства социального контракта жители Челябинской области открывают собственное дело, — в материале ИА «Первое областное».