Южноуральцы раздают цветы и поздравляют ветеранов в День Победы

Подборка трогательных историй со всей области

Все же, сегодня один из самых трогательных и объединяющих дней в году. И не только у мемориалов, Вечного огня, во время построения или важных речей чувствуется единение народа. Оно во всем. Мы расскажем, как сегодня поздравляют наших ветеранов.

Один из цветочных магазинов Челябинска выставил на своей входной группе вот такой букет гвоздик. Вчитайтесь в объявление. От этих простых слов почему-то так тепло душе и даже щиплет глаза.

Спасибо, неизвестный друг, за эти моменты! Кстати, Вечный огонь уже завален цветами.





Челябинцы идут с флагами, цветами. И заворачивают к мемориалу — отдать дань памяти тем, кто защищал нас в Великую Отечественную.

Самые юные оставляют у Вечного огня рисунки-послания.







Предприниматель из Фершампенуаза Олег Никитин (не политик, и не общественник — прим авт.) поздравил узницу концлагеря Екатерину Минееву и труженика тыла Григория Маметьева с праздником Победы и вручил сертификаты в свой магазин.









А школьники Кизильского округа привезли в Агаповку спектакль. Премьеру «Письма, опалённые войной», о голосах, которые не должны замолкнуть, показали всем желающим.

Солдат сажает тополь перед уходом на фронт. Медсестра крадёт мыло для голодающей матери. Женщина становится матерью 42 осиротевшим детям. А современный герой находит старую почтовую сумку с письмами-треугольниками, которые не дошли. И решает: их нужно вернуть.

Война оживает через пластику, свет, звук, живые голоса. Зрители не могли сдержать слёз.

Эти и десятки других трогательных моментов объединяют сегодня и всегда наш российский народ. Редакция информационного агентства поздравляет всех с Днем Победы. В эти дни мы рассказываем, какой ценой ковалась Победа и как наша область ценит эту историю. В эфире телеканалов ОТВ и Урал 1 проходят онлайн трансляции «Бессмертного полка», а для всех южноуральцев организованы массовые гуляния, концерты и праздничные митинги.