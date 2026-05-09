Бессмертный полк онлайн проходит в Челябинской области

Увидеть его можно в эфире ОТВ в 14.40

В Челябинской области Бессмертный полк можно посмотреть на цифровых ресурсах. Челябинск украсили кадры — портреты ветеранов Великой Отечественной войны транслируют не только онлайн и в эфире региональных телеканалов, но и в общественном транспорте, а также на медиаэкранах.

В этом году шествие Бессмертный полк перешло в онлайн формат. Южноуральцы, каки миллионы россиян, отправляли портреты своих ветеранов на специальный сайт. Сегодня фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из Урала можно увидеть в эфире телеканалов ОТВ и Урал 1 в 14.40. Также кадры транслируются в общественном транспорте и на медиаэкранах в городе. Один из них на здании по улице Цвиллинга, напротив ТК «Куба».

Это портреты тех, кто воевал на разных фронтах, в разные годы, но ради одной Победы. Сегодня они снова в строю.