В Челябинской области пройдет всероссийская акция «Красная гвоздика»

Мероприятие проводится, чтобы помочь ветеранам Великой Отечественной войны

Каждый южноуралец сможет внести свой вклад в дело помощи ветеранам Великой Отечественной войны, приобретя значок «Красная гвоздика» в рамках благотворительной акции, которая пройдет в Челябинской области 21 апреля — 22 июня, сообщили сегодня в Министерстве социальных отношений региона.

Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Память поколений». На собранные средства фонд приобретает лекарства, инвалидные коляски, протезы, оплачивает дорогостоящее лечение, поставляет в учреждения современное медицинское оборудование. За семь лет фонд помог более чем 16700 ветеранам и 101 учреждению медицинской и социальной сферы на общую сумму свыше 2 млрд 245 млн рублей. В Челябинской области помощь от фонда получили 85 ветеранов на сумму более 20 млн рублей.

Значок «Красная гвоздика» — это символ памяти и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. В дни проведения акции значки «Красная гвоздика» будут распространяться через сетевые магазины, волонтеров и партнеров проекта.

О том, как акция «Красная гвоздика» проходила в Челябинске в прошлом году, читайте в нашем материале.