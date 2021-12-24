Южноуральцы получили подарки, о которых просили на «Елке желаний»

В роли Деда Мороза выступают руководители разных структур

Пенсионеры и дети, которые оставляли заявки на всероссийской «Елке желаний», дождались первых подарков. В конце этой недели сразу три руководителя крупных ведомств вжились в роль Деда Мороза и порадовали своих земляков.

Например, руководитель Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев навестил шестилетнего мальчика Рому, который живет в Карталинском районе и давно мечтает о квадрокоптере. Конечно, Рома получил желанный подарок.

Министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе исполнил мечту 73-хлетней жительницы Коркино Валентины Пахомовой — подарил ей телевизор на кухню.





А исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин сделал новогодний подарок пенсионерке из Челябинска Тамаре Дмитриевне. Пенсионерка получила в подарок планшет.





Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в Челябинской области в третий раз. Старт акции дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга. К акции также присоединились члены областного правительства, главы районов и муниципальных образований.