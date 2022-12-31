30 идей для покупок универсальных новогодних подарков

Помогаем определиться с презентом, когда до праздника остается меньше суток

Все необходимое для новогоднего стола уже закуплено, в надежном месте спрятаны подарки для самых близких людей (вы даже предусмотрели план, когда их незаметно положить под елочку). Однако в последний момент вас приглашают в гости или вы вспоминаете, что один близкий и родной сердцу человек остается без подарка. Мы поможем определиться с выбором — подготовили для вас несколько идей недорогих универсальных новогодних подарков.

Мужчине

— Powerbank

— Бутылка или набор алкоголя

— Принадлежности для компьютера / ноутбука (флешка, съемный жесткий диск, наушники)

— Подарочный сувенирный нож

— Набор инструментов

Можно, конечно, пойти по пути наименьшего сопротивления и ничего не выдумывать — носки и галстук всегда пригодятся. Но если не хотите в будущем получить такой же подарок в ответ, надо напрячь свои извилины и подумать о каком-то оригинальном подарке. А если он еще и нужный, то нет ничего лучше, чем Powerbank — компактное универсальное устройство для зарядки телефона и прочих гаджетов. Его обладатель всегда будет на связи. И можно быть уверенным, что устройство будет у него востребовано ежедневно.

Еще один верный способ не попасть впросак с подарком — это покупка хорошего виски и прочего алкоголя. Желательно в стильной и необычной таре, многолитровой. Такие подарки на все случаи жизни и, вероятнее всего, в скором времени используются по назначению. С вами или без вас.

Домашний компьютер есть почти в каждой семье. Какой мужчина не мечтает провести за ним остаток вечера? Подарите ему беспроводную мышь, наушники или съемный жесткий диск. Но надо учесть, что такие аксессуары должны быть лучше и современнее тех, что уже у него есть.

Если у мужчины руки растут из нужного места, у него уже наверняка есть солидный набор инструментов на все случаи жизни. Но в наше современное время таких индивидуумов, кажется, не так уж и много. Базовый набор инструментов для дома должен включать молоток, рулетку, отвертку и насадки, шестигранные ключи и острогубцы, все остальное — опционально. И совсем не обязательно покупать такие наборы от известных брендов. Инструменты не имеют сложных механизмов, поэтому подойдут и бюджетные варианты.

Даме

— Набор сковородок, посуды или кастрюль

— Абонемент в фитнес-зал

— Красивый цветок в горшочке

— Уютный плед

— Прикольный фартук или уютная пижама

— Праздничная скатерть на стол

Многие подарки для женщины могут быть связаны с кухонными принадлежностями. К их выбору нужно подходить аккуратно и избирательно. Особенно если эта женщина — ваша жена. Не забывайте, что сковородки или поварешки могут стать еще и опасным оружием в ее руках в минуты ссоры. Поэтому такие презенты лучше вручать подругам, а супруге — стильный кухонный фартук. Возможно, у нее проснется утратившее силу желание готовить сытный и вкусный ужин. Ну и домашняя одежда останется чистой и не пропитается ароматами жареного лука.

Подарок из этой же серии — уютная пижама или халат. Но есть один нюанс: для того чтобы он не пылился в шкафу, нужно постараться найти какой-то смешной комплект с рисунками или узорами.

Куда проще найти в магазине теплый и уютный плед. Недорогой, но актуальный подарок зимой. И можно быть уверенным, что он будет постоянно использоваться.

Еще один вариант не заморачиваться — приобрести девушке абонемент в фитнес-клуб. Но есть и подводный камень. Как бы ваша подруга или супруга не восприняли это как тонкий намек на то, что они слегка раздались в формах. Причем абсолютно не в тех местах, где вам этого хотелось бы.

Ребенку

— Конструктор Lego

— Активные и развивающие игры

— Наборы для творчества и рукоделия

Для детей всех возрастов универсальный подарок — это конструктор Lego. Благо выбор велик и можно выбрать модель с разным количеством деталей. Правда, это явно не бюджетный вариант. После всех этих санкций конструкторы неоправданно резко выросли в цене.

Беспроигрышный вариант — картины по номерам, алмазные мозаики, пазлы, наборы для шитья игрушек, вышивания, создания одежды и так далее. Главное — угадать с предпочтениями получателя. Но здесь, кажется, все проще — дети не такие притязательные, как взрослые. И любая безделушка (если ребенок не избалован и не из семьи олигархов) ему в радость. Как минимум на два-три часа будет занят и не будет мешать взрослым весело встретить Новый год.

Родителям

— Книга

— Новогодний перекидной или настенный календарь

— Домашние варенья, соленья

— Тапочки

— Новогодний свитер

Хорошая и со вкусом подобранная книга — прекрасный подарок для людей старшего возраста. Это современная молодежь со своими гаджетами все реже познает мир через чтение, а наши мамы и папы, бабушки и дедушки привыкли читать книги в бумажном варианте. Нужно только ответственно подойти к ее выбору. А еще вспомнить о предпочтениях родителей.

Своевременным подарком для них может стать перекидной или настенный календарь. Такой, который будет располагаться на видном месте и украсит интерьер квартиры. Замечательно, если о таком презенте вы подумали заранее — и сделали так, чтобы месяцы в календаре листались вместе с фотографиями из семейного архива. Ах да, мы же выбираем подарок в последнюю минуту!

Банки домашних солений или варенья тоже неплохой вариант. Вкусный и недорогой, к тому же хендмейд и уже стоит в холодильнике. Но он будет иметь вес и значение, если родители сами не привыкли делать запасы на зиму. В противном случае на все праздники и события будете получать по банке огурцов круглый год.

Друзьям (семье)

— Наборы-ассорти (шоколад, сухофрукты, печенье, конфеты и т. д.)

— Подарочные сертификаты

— Билеты в театр или кино

— Набор ароматических свечей или ванных принадлежностей

— Набор гирлянд, елочных украшений или фейерверков

Набор чего-то вкусного — лучший вариант универсального и недорогого подарка знакомым, соседям и приятелям. И простой способ выкарабкаться из непростой ситуации: такой набор можно найти в любом магазине. Тем более он уже красиво упакован.

Или вручите друзьям билеты в кино или театр. Благо с выбором репертуара и спектакля в Челябинске проблем возникнуть не должно.

Какой же Новый год без елочных игрушек и гирлянд? Не помешают никому. Дом засверкает так, как у Маколея Калкина в фильме «Один дома». А с крутым фейерверком убьете двух зайцев: и подарок сделаете, и сами же его оцените.

Для всех

— Статуэтки в виде кролика (или не кролика)

— Настольные игры

— Чайные и кофейные наборы

— Постельное белье или полотенца

— Тапочки

— Кресло-груша

Вы не забыли, что мы встречаем год Кролика? Сувениры — беспроигрышный вариант: от мягкой игрушки до стильной статуэтки.

Настольная игра хороша для тех, кто часто собирает гостей за столом. Просто сидеть и общаться — это здорово, но можно ведь и разнообразить вечер. Игр в последнее время появилось так много: помимо традиционных «Эрудита», «Монополии», лото есть широкий выбор и современных — «Мафия», «Имаджинариум», UNO.

Не прогадаете и с выбором комплекта постельного белья. Тут нельзя ошибиться с размерами наволочек, простыней или пододеяльников. Остается лишь отыскать красивую расцветку или рисунок.

P. S. И помните главное: успех подарка в первую очередь зависит не от того, что это, а от того, как вы его преподносите и какие слова находите. Времени до Нового года осталось немного. Готовьте поздравительную речь.

Фото: из открытых интернет-источников (valimo.ru, more. by, n-72.ru, culture.ru, imgirl.ru)

Коллаж: Алексей Луканенков (ИА «Первое областное»)