Южноуральцы могут присоединиться к акции «Георгиевская ленточка» онлайн

Традиционная раздача лент невозможна из-за распространения коронавирусной инфекции.

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В этом году в 15-й раз стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции отменены массовые мероприятия, которые традиционно проводятся в этот период. Россиянам, в том числе и южноуральцам, предложили альтернативу: присоединиться к акции в онлайн формате.

С 4 по 9 мая всем желающим предлагают сделать фото с уже имеющимися у них лентами и опубликовать, сопроводив изображение хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома, а также своими историями, связанными с ВОВ. Эстафету можно передать пятерым своим друзьям. А изображение Георгиевской ленточки — «прикрепить» к своей аватарке в социальной сети.