Южноуральцы смогут получить премию губернатора за сохранение национальных традиций

Региональное правительство принимает заявки с 1 по 30 июля

В Челябинской области начинается прием заявок для присуждения премии губернатора в сфере государственной национальной политики. Они принимаются правительством области с 1 по 30 июля. Премия учреждена с 2019 года, ее присуждение – часть государственной национальной политики в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лауреаты ежегодной премии награждаются за вклад в укрепление единства российской нации, в сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия региона, традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Также премией может быть оценен вклад в сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, в обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, в формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России», — поясняет пресс-служба правительства Челябинской области.

Номинантов на премию могут выдвигать как местные власти, так и Общественная палата, редакции местных СМИ, некоммерческие организации Челябинской области. Для этого нужно подготовить список документов, опубликованный на сайте правительства. Лауреаты получат денежные премии и дипломы от губернатора Челябинской области.