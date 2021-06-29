В Челябинской области проверят расходование 1,4 млрд рублей на развитие сельских территорий

Ревизии пройдут в региональных Минсельхозе, Минстрое и Миндортрансе

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке расходования бюджетных средств на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019—2020 годах на улучшение жилищных условий, газификацию и строительство дорог в деревнях и селах было направлено 1,4 млрд рублей. В 2021 году в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 410 млн рублей. Ревизии пройдут в региональных министерствах сельского хозяйства, строительства и инфраструктуры и дорожного хозяйства. Мероприятие — плановое.