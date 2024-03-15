В Локомотивном влюбленные расписались в день выборов и проголосовали

Андрей и Мария решили узаконить свои отношения в Год семьи

Мария и Андрей Маслиховы из Локомотивного городского округа поставили в день свадьбы не две, а четыре подписи. По дороге в ЗАГС влюбленные завернули на избирательный участок и отдали голоса на выборах президента России.

Андрей и Мария знакомы со школы. Вместе гуляли в одной компании, а в какой-то момент стали оказывать друг другу знаки внимания. До свадьбы, правда, тогда не дошло — влюбленные разъехались по разным городам и потеряли друг друга из вида. А когда вернулись обратно, закрутили серьезный роман.

У пары уже есть два маленьких сына — одному два года, второму два месяца. Откладывать свадьбу больше не было смысла, и сегодня влюбленные расписались. А так как ЗАГС и избирательный участок находятся в здании Дворца культуры, решили сразу проголосовать.

«Мы уверены, что голос каждого важен», — объясняет Андрей.

Молодая семья уже пользуется мерами социальной поддержки от государства. На средства маткапитала ребята купили квартиру. Теперь мечтают построить дом и родить дочку.