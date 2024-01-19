Южноуральцы более 450 раз пожаловались на капремонт в 2023 году

Часть обращений до сих пор остается на контроле, так как нарушения не устранены

Госжилинспекция Челябинской области в 2023 году рассмотрела 451 обращение по вопросам проведения регоператором капитального ремонта многоквартирных домов, об этом начальник управления Рашида Ковалева сообщила на заседании комитета Заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, ГЖИ осуществляет надзор за деятельностью регоператора с октября 2022 года.

«В прошлом году было объявлено 44 предостережения о недопустимости нарушения требований, проведена 51 проверка, в том числе и плановая, выдано 15 предписаний, восемь из которых остаются на контроле, так как нарушения не устранены», — рассказала Рашида Ковалева.

Также участники заседания обсудили переход на унифицированную систему организации техобслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) на территории Челябинской области.

«К этому нас обязывают изменения в федеральном законодательстве, связано это, прежде всего, с обеспечением безопасного использования газовых приборов», — пояснил председатель комитета Алексей Денисенко.

Помимо безопасности, начальник ГЖИ назвала ключевым моментом сроки заключения договоров на техобслуживание ВДГО и ВКГО со специализированными организациями.

Для отработки данных вопросов планируется создание рабочей группы на базе исполнительных органов с участием депутатов областного парламента.