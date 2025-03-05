Южноуральцы активно устанавливают самозапрет на кредиты

Сделать это очень просто. Подготовили карточки, чтобы пройти этот путь вместе шаг за шагом

Южноуральцев предупредили о мошенниках, которые могут предлагать помощь с установкой самозапрета на кредиты на «Госуслугах». Цель таких лжесотрудников — выманить код из СМС и войти в ваш личный кабинет. На самом деле сделать это очень просто, даже тем, кто с гаджетами на «вы». ИА «Первое областное» подготовило карточки, чтобы пройти этот путь вместе шаг за шагом.

Самое главное, что нужно знать: услуга по установке самозапрета бесплатная. Все, что необходимо, — подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

На портале «Госуслуги» нужно выбрать кнопку «Самозапрет на кредит» — перейти на «Установление запрета» и выбрать кнопку «Начать». Система обязательно предложит проверить персональные данные — ФИО и номер паспорта, а затем — выбрать вид запрета (полный или частичный) и вид электронной подписи. Последнее действие — отправить заявление и ждать.





Ждать придется недолго — два дня. За это время ваше заявление отправится в четыре квалицифированных бюро кредитных историй, которые включат эти сведения в вашу кредитную историю. Все четыре уведомления придут в личный кабинет на «Госуслугах».





Кстати, в Банке России пояснили, что самозапрет можно установить, даже если у человека нет кредитной истории. Ограничение длительности не предусмотрено — самозапрет действует бессрочно до того момента, пока вы сами его не отмените. Сделать это можно в любое время. Для этого также нужно подать заявление на «Госуслугах» и подождать два дня. Эта услуга также бесплатная. Устанавливать и снимать самозапрет можно неограниченное количество раз.





Самозапрет распространяется на потребительские кредиты, в том числе на договоры, предполагающие выдачу кредитных карт. Нельзя установить его на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства, выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.

Действующие кредиты для установления самозапрета досрочно погашать не нужно.

Напомним, за первые два дня работы нового сервиса запретили себе брать займы более 37 тысяч южноуральцев, при этом практически все выбрали полный запрет на кредиты, 5% ограничили выдачу займов без личного присутствия, еще около 2,5% человек поставили запрет на микрокредитование.