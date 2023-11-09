Южноуральцу удалят осколок после ранения в зоне СВО

Бойцу помогают в фонде «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать помощь ветеранам спецоперации и их семьям. В Центре управления регионом рассказали, как в Сосновском районе координаторы фонда помогли бойцу получить медпомощь. Теперь мужчине предстоит операция.

Ветеран СВО из Сосновского района попросил социального координатора фонда помочь в прохождении обследования. Мужчину мучили последствия осколочного ранения, полученного на передовой.

В областном госпитале ветеранов войн добровольцу провели полное обследование организма. Врачи обнаружили у него оставшийся в теле осколок. Мужчине предстоит операция по их извлечению. В фонде также рассказали, что специалисты фонда помогают бойцу восстановить утерянные в ходе боя награды.



