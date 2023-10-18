Фонд защитников Отечества помог маме бойца СВО из Троицка получить медпомощь в областной больнице

Социальные координаторы организуют консультации с медиками

Фонд защитников Отечества, открытый в этом году в Челябинской области, продолжает работу с участниками боевых действий, семьями военнослужащих. Социальные координаторы фонда рассказали о помощи, которую они оказывают своим подопечным.

Так, в Троицке социальный координатор помогла матери военнослужащего, который героически защищал нашу страну в зоне СВО. За отвагу и подвиг ему посмертно присвоен орден Мужества. Специалист помогла женщине получить медицинскую помощь в областном центре. Подобную помощь оказывают координаторы и в других городах области. За прошлую неделю еще три матери погибших бойцов прошли медицинское обследование и получили консультации психологов.

Напомним, этой осенью Фонд защитников Отечества переехал в новое здание.