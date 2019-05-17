/ Южноуральцев ждут заморозки в грядущие выходные

На всей территории Челябинской области ожидаются осадки.

В Челябинской области погода не радует жителей теплом и солнцем, и грядущие выходные обещают быть пасмурными и дождливыми. На территории региона ночами 18 и 19 мая ожидаются дожди, в некоторых районах с мокрым снегом, днем — небольшие дожди.

На территории региона в субботу 18 мая ночью температура опустится до 0 градусов, в отдельных районах области ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 14 градусов. В Челябинске ночью 18 мая температура будет держаться на уровне плюс 4 градусов, днем поднимется до плюс 13. 19 мая ночью в Челябинской области температура опустится до 0 градусов, местами заморозки до минус 3 градусов, днем ожидается до плюс 14 градусов. В Челябинске 19 мая ночью термометр покажет от 0 до плюс 2 градусов, днем — до плюс 12 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинской области в выходные ожидается северо-западный и западный ветер от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать до 17 метров в секунду.