/ Южноуральцев ждет жаркое начало недели перед грядущим похолоданием

Погода порадует жителей региона теплом и отсутствием осадков.

В Челябинской области ожидается жаркое начало недели перед похолоданием. Температура на территории региона завтра, 3 июня ночью будет держаться на уровне плюс 12 градусов, днем поднимется до 28 градусов. В Челябинске ночью ожидается до плюс 9 градусов, днем — до 27 градусов.



Ветер в Челябинской области ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, ночью от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, ночью от 3 до 8 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

На территории области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.