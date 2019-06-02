Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.38 +0.32 72.84 +0.42
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральцев ждет жаркое начало недели перед грядущим похолоданием

Южноуральцев ждет жаркое начало недели перед грядущим похолоданием

Погода порадует жителей региона теплом и отсутствием осадков.
сегодня в 18:35
  |  Общество

В Челябинской области ожидается жаркое начало недели перед похолоданием. Температура на территории региона завтра, 3 июня ночью будет держаться на уровне плюс 12 градусов, днем поднимется до 28 градусов. В Челябинске ночью ожидается до плюс 9 градусов, днем — до 27 градусов.

Ветер в Челябинской области ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, ночью от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный,  ночью от 3 до 8 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

На территории области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.


Общество
Жаркая погода продержится на Южном Урале еще несколько дней
11.05.2019
Жаркая погода продержится на Южном Урале еще несколько дней
Общество
Погода в Челябинской области «поздравит» с Днем Победы грозами
08.05.2019
Погода в Челябинской области «поздравит» с Днем Победы грозами
Общество
В Челябинскую область возвращается хорошая погода
04.05.2019
В Челябинскую область возвращается хорошая погода
Общество
На Челябинскую область надвигается пасмурная погода
27.04.2019
На Челябинскую область надвигается пасмурная погода
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Владимир Кущенко
18:48, 02.06.2019
Во вторник дождь обещают

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
В Челябинске маршрутное такси протаранило дорогую иномарку
сегодня в 17:30
В Челябинске маршрутное такси протаранило дорогую иномарку
Общество
Звонки с таксофонов в Челябинской области стали бесплатными
сегодня в 16:20
Звонки с таксофонов в Челябинской области стали бесплатными
Происшествия
В Челябинской области телефонный столб упал на забор возле храма
сегодня в 15:10
В Челябинской области телефонный столб упал на забор возле храма
Общество
Челябинские школьники откроют «трудовое лето»
сегодня в 14:05
Челябинские школьники откроют «трудовое лето»
Происшествия
В Челябинске в ДТП попали сразу два автомобиля известного агрегатора такси
сегодня в 13:01
В Челябинске в ДТП попали сразу два автомобиля известного агрегатора такси
Общество
Алексей Текслер посетил финал Спартакиады по мини-футболу для дошколят
сегодня в 11:50
Алексей Текслер посетил финал Спартакиады по мини-футболу для дошколят
Происшествия
В Челябинске автомобилист сбил ребенка на велосипеде
сегодня в 11:05
В Челябинске автомобилист сбил ребенка на велосипеде
Культура
Челябинцев приглашают посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов»
сегодня в 10:06
Челябинцев приглашают посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6