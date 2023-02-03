Южноуральцев с ВИЧ бесплатно проверят на туберкулез

Проект «Зеленый коридор» получил грант губернатора Челябинской области

На Южном Урале проводится бесплатное углубленное обследование на туберкулез людей с ВИЧ и групп риска. Диагностика ведется в рамках проекта «Зеленый коридор» при поддержке гранта губернатора Челябинской области, рассказали ИА «Первое областное» в Челябинском областном противотуберкулезном диспансере.

Проект «Зеленый коридор» должен снизить уровень смертности от туберкулеза среди людей с ВИЧ. Например, в 2021 году от туберкулеза скончались 400 ВИЧ-инфицированных пациентов. Обычная флюорография для диагностики заболевания у таких пациентов является неинформативной, поэтому им проводят обширный рентген грудной клетки, а при необходимости отправляют и на КТ. Обзорный снимок уже сделали более 100 южноуральцев.

«Проект показал свою эффективность. За полгода мы выявили более десяти человек с легочной патологией»,

— говорит главный врач Челябинского областного противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер.