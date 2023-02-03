Проект «Зеленый коридор» должен снизить уровень смертности от туберкулеза среди людей с ВИЧ. Например, в 2021 году от туберкулеза скончались 400 ВИЧ-инфицированных пациентов. Обычная флюорография для диагностики заболевания у таких пациентов является неинформативной, поэтому им проводят обширный рентген грудной клетки, а при необходимости отправляют и на КТ. Обзорный снимок уже сделали более 100 южноуральцев.
«Проект показал свою эффективность. За полгода мы выявили более десяти человек с легочной патологией», — говорит главный врач Челябинского областного противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер.
Медикам помогает общественная организация — независимый исследовательский центр «Есть мнение». Челябинцам из групп риска организация также предлагает пройти бесплатное анонимное обследование на ВИЧ.
Подробнее о проекте читайте в отдельном материале на нашем сайте.