В Челябинской области людей с ВИЧ обеспечат бесплатным углубленным обследованием на туберкулез

Проект «Зеленый коридор» выиграл грант губернатора в размере 3 млн рублей

«Порядка 40% вновь выявленных больных туберкулезом в Челябинской области — ВИЧ-инфицированные люди. Это наиболее уязвимая группа по заболеванию туберкулезом. Если у пациента с ВИЧ-инфекцией количество клеток CD4, которые отвечают за иммунитет, низкое, то есть 350 и ниже, он в 80% случаев заболеет туберкулезом. Это заболевание для таких пациентов смертельно и развивается иначе, чем у здоровых. И коварство в том, что обычный ФОГ даже не покажет, что человек болен»,

— рассказала Марина Лехляйдер.

В Челябинской области с 1 августа начали проводить бесплатное углубленное обследование на туберкулез людей с ВИЧ-инфекцией. Помощь оказывается в рамках проекта «Зеленый коридор», выигравшего грант губернатора в размере 3 миллионов рублей. Обычная флюорография для диагностики заболевания у таких пациентов является неинформативной, поэтому им будут проводить обширный рентген грудной клетки и при необходимости отправлять на КТ. Об этом ИА «Первое областное» рассказали главный врач противотуберкулезного диспансера региона Марина Лехляйдер и руководитель общественной организации «Есть мнение» Юрий Авдеев.

«Проект Челябинской области уникален для России, потому что заниматься выявлением новых пациентов с ВИЧ будет общественная организация „Есть мнение“. Она уже больше 20 лет в этой теме, и градус доверия к ней у людей больше. О своем статусе они узнают вне больничных стен и получают практически индивидуальное сопровождение. А кто откажется от дополнительного внимания? Когда тебя встретили и тут же провели на обследование»,

— говорит Марина Лехляйдер.

Поэтому для вновь выявленных пациентов с ВИЧ-положительным статусом в Челябинской области в рамках проекта организовали незамедлительное обследование на туберкулез с помощью рентгенографии грудной клетки по системе «зеленый коридор». Для этого за человеком закрепляют специального куратора. Он буквально доводит человека до врача для незамедлительной диагностики, которая при необходимости будет включать в себя еще и компьютерную томографию.

«Дополнительно к экспресс-тестированию планируем в рамках этого проекта осуществлять забор крови из вены у пациента на определение клеток CD4, чтобы понимать, на какой стадии иммунитет. Если выше 500 и человек привержен к антиретровирусной терапии, заболевание протекает как у обычных людей. Можно быть спокойным. Если ниже, важно в первую очередь лечить туберкулез»,

— продолжает Марина Владимировна.

Главная задача, которую ставят для себя врачи и общественники, — выявить новых ВИЧ-инфицированных в Челябинской области, которые зачастую не подозревают о своем статусе, снизить смертность таких пациентов от туберкулеза и сформировать приверженность к лечению обоих заболеваний.По словам руководителя независимого исследовательского центра «Есть мнение» Юрия Авдеева, проект рассчитан на один год. За это время общественная организация будет бесплатно и конфиденциально тестировать на ВИЧ людей из группы риска в кабинете на Курчатова, 26 (работает ежедневно в вечернее время), ночных клубах, 20 реабилитационных центрах для наркозависимых и на выездных акциях.

«Планируем охватить порядка 5000 человек. Людям в реабилитационных центрах дополнительно будем проводить ФОГ, так как в этих учреждениях не все пациенты с ВИЧ-положительным статусом. Но если анализ покажет подозрение на этот вирус, организовываем сопровождение в противотуберкулезную больницу и Центр СПИДа для лечения туберкулеза, а затем ВИЧ-инфекции»,

— рассказал Юрий Авдеев.

«Есть, конечно, у нас и пенсионеры с ВИЧ-инфекцией. Самому старшему пациенту на сопровождении 82 года. Его жене 76. Когда мужчине было под 70, он решил тряхнуть стариной — загулял. Потом заразил жену. Абсолютно благополучные, и вот уже лет 10 живут с ВИЧ-инфекцией. Но это исключение из правил, и основная масса клиентов — те, кто практикует рискованное поведение. Для Челябинской области проблема актуальна — входит в тройку регионов России по пораженности. У нас 30 тысяч выявленных, но не все из них стоят на учете»,

— резюмировал Юрий Авдеев.

Первые клиенты в рамках проекта уже оценили возможности «зеленого коридора». По словам Юрия Авдеева, одним из них стал молодой человек, не употребляющий наркотики, прошедший тестирование в ночном клубе. Обследование показало, что по части туберкулеза он вне опасности. Сейчас ему помогают встать на учет в центр СПИДа.

Так, в прошлом году, по данным Челябинского областного противотуберкулезного диспансера, от туберкулеза погибло 400 человек с ВИЧ. Авторы проекта хотят снизить эту цифру примерно на 10%.Проект будет реализовываться на Южном Урале до 1 августа 2023 года. Общий объем финансирования с учетом гранта губернатора Челябинской области составит больше 5 миллионов рублей.