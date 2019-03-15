/ Южноуральцев приглашают посетить вечер, посвященный песням Майи Кристалинской

Произведения исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Челябинская государственная филармония приглашает всех ценителей музыки посетить вечер, посвященный песням Майи Кристалинской. В концерте «Нежность» для жителей и гостей Челябинска выступят лауреат всероссийских конкурсов, участник телевизионного шоу «Романтика романса» Елена Никитина, а также Олег Ярушин, заслуженный артист России Вячеслав Зюзин и лауреаты международных конкурсов Марат Файрушин, Ольга Смоленская, Екатерина Иванкова, Инна Дмитриева.

Песни Майи Кристалинской исполнит Елена Никитина — певица, актриса, композитор, лауреат конкурса «Сибирская Романсиада», неоднократная участница передачи «Романтика романса» на канале «Культура». Теплота и мягкость тембра голоса, удивительная музыкальность и искренность исполнения певицы сразу подкупают слушателя; хоть раз посетив концерт Никитиной, её уже невозможно забыть. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

Посетить выступление можно 16 марта в Концертном зале имени Прокофьева. Начало концерта в 18:00, продолжительность — 2 отделения по 45 минут. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.