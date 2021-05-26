Южноуральцев приглашают на праздник в честь 30-летия нацпарка «Таганай»

Жителям и гостям Челябинской области обещают насыщенную и интересную программу

5 июня, в субботу, в национальном парке «Таганай» пройдет экофестиваль, приуроченный к 30-летию нацпарка. Жителей Челябинской области приглашают принять участие в празднике и обещают интересную программу. Подробнее рассказали сегодня, 26 мая, в пресс-службе «Таганая».

«Для всех любителей отдохнуть с пользой для природы мы приготовили невероятно интересную и разнообразную программу. Итак, в этот день для вас: музыкально-развлекательная программа на основной сцене с конкурсами и подарками; мастер-классы от местных умельцев; экологические игры и лектории от увлеченных своей профессией сотрудников национального парка „Таганай“; соревнования „Мама, папа, я — экосемья“; детский аквагрим в экотематике»,— уточнили в нацпарке.

Кроме того, 5 июня на Таганае пройдет забег на 4,2 километра в рамках «Зеленого марафона», а также выступит зажигательный фолк-квартет «Ухари».

Начало праздника в 11:00 в Центральной усадьбе.

Напомним, национальный парк «Таганай» отметил свое 30-летие 5 марта этого года. К этой дате «Почта России» выпустила уникальную открытку в количестве всего 1300 штук. Кроме того, был изготовлен специальный штемпель «Таганай». Подробнее можно узнать здесь.