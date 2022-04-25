Южноуральцев предупредили о встречах со скоплениями гадюк на Зигальге

Опасности для человека рептилии почти не представляют

С приходом тепла гости национального парка «Зигальга» могут встретить на своем пути одновременно до нескольких десятков гадюк, сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе нацпарка. Там отметили, что, вопреки стереотипу, ядовитые змеи почти не опасны для человека.

По словам специалистов нацпарка, причина скопления гадюк в горах — недостаток подходящих для зимовки мест, из-за чего рептилии и собираются в большие компании. Спустя некоторое время змеи расползутся по летним норам и перестанут шокировать окружающих своей массовостью.

«Кстати, агрессивность гадюк — это стереотип, ничего общего с реальностью не имеющий. Наоборот, при приближении человека змея старается максимально использовать данный ей природой камуфляж или просто уползти. Нападает она, только будучи спровоцированной», — подчеркнули в нацпарке «Зигальга».

Об укусах гадюками южноуральцев в прошлом году читайте в нашем материале.