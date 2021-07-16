Несколько человек пострадали от укуса гадюк под Кыштымом в Челябинской области

Рассказываем, как не стать жертвой ядовитой змеи

Четверо человек пострадали от укуса гадюк за последние дни в окрестностях Кыштыма. Среди укушенных двое детей: паренек наступил на змею в лесном массиве у озера Акакуль, девочка — в СНТ «Теренкуль». Пострадали также двое мужчин: один случайно коснулся ядовитой обидчицы, другой — охотился на змею. Как остаться невредимым после встречи с гадюкой, журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказала сотрудник Челябинского зоопарка Любовь Кадомцева.

По словам Кадомцевой, назвать места локализации змей в Челябинской области сложно: в последние годы укусы встречаются повсеместно. На Южном Урале обитает только один вид гадюки — гадюка обыкновенная. Но в сторону нашей области постепенно смещается ареал обитания гадюки степной.

«Распознать ядовитую змею сможет только специалист, потому что признаки довольно специфичные. У обыкновенных гадюк окраска варьирует от светло-серого цвета с зигзагообразным рисунком на спине до черного цвета. У черной гадюки на голове отсутствуют желтые ушки, которые характерны для неядовитых ужей. Чтобы разглядеть другие признаки, нужно к змее приблизиться, а делать это не рекомендуется», — предостерегает Любовь Кадомцева.

При встрече со змеей специалист советует обходить пресмыкающееся стороной. Но не бежать, так как в спешке вы можете наступить на другую змею, которая находится неподалеку. Также Любовь Кадомцева советует не ходить по высокой траве и заболоченным влажным местам, так как это излюбленные места обитания змей.

«Сами по себе обыкновенные гадюки не нападают на человека. Они могут шипеть, могут пугать — делать выпады в сторону человека. Но кусает только в том случае, если вы попытаетесь ее схватить, ударить, наступить на змею. Если вы встретили змею в воде, также не нужно хватать ее, подцеплять палками — лучше дать ей уплыть», — добавляет Кадомцева.

Если вас все-таки укусила змея, алгоритм действий следующий. В первые 10—15 секунд отсосать яд из ранки. Таким образом можно удалить до 30—50 процентов яда. Потом следует положить под язык таблетку но-шпы. Примерно через полчаса после укуса может начаться спазм сосудов — дротаверин помогает снять спазм. Кроме того, следует обильно пить и сразу же вызвать скорую. Медики отвезут пострадавшего в медицинское учреждение, там введут сыворотку против яда гадюки.