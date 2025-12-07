Автомобилистов предупредили о скользких дорогах и плохой видимости на Южном Урале

Непогода уже добралась до Челябинской области

В Челябинской области начался снегопад, местами идут смешанные осадки. Температура воздуха в регионе отрицательная. Все это создает опасные условия для автомобилистов.

«Снегопад и образование на проезжей части гололедицы приводят к ухудшению видимости и состояния дорожного полотна»,— предупредили в областной Госавтоинспекции.

Инспекторы настоятельно рекомендовали автомобилистам снизить скорость, избегать резких маневров и торможений и держать увеличенную дистанцию до следующих впереди машин. Также важно быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.

Пешеходов также призвали строго соблюдать ПДД, переходить дорогу только в положенном месте и иметь на одежде световозвращающие элементы.

По данным синоптиков, непогода не стихнет и в понедельник, 8 декабря. Кроме того, температура в регионе начнет снижаться.