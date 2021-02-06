Южноуральцев предупредили о сильном ветре и гололедице

В МЧС напомнили, как вести себя на скользких дорогах и тротуарах

В Челябинской области в ночь на воскресенье, 7 февраля, резко похолодает. Также синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 метров в секунду и гололедицу после сегодняшних дождей. В МЧС сообщили, как вести себя южноуральцам в непогоду.

«Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны; пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При управлении автомобилем на скользкой дороге все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу. На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди — не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция — 15 м»,— напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, по данным регионального Миндортранса, о непогоде оповещены все подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание федеральных автомобильных дорог.

«Дорожными службами принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Спецтехника находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов. Дежурство на трассах ведется круглосуточно»,— уточнили в ведомстве.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.