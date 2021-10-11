Южноуральцам прогнозируют снег с дождем и порывистый ветер

Однако непогода задержится в Челябинской области ненадолго

Сегодня, 11 октября, в Челябинской области возможен дождь со снегом. Столбики термометров покажут до +12°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня днем в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ртутные столбики поднимутся до +7, +12°C. Ветер северный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем возможен небольшой дождь, в целом погода будет облачной. Температура воздуха составит от +8 до +10°C. Ветер северный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

На этой неделе в регион вернется бабье лето. По данным синоптиков, к среде потеплеет до +15°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.