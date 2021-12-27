В Челябинской области подорожает плата за капремонт домов

Тариф изменится с 1 января 2022 года

В Челябинской области с 1 января 2022 года изменится плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Минимальный размер взноса составит 10,10 рубля за квадратный метр жилья. Информацию об этом ИА «Первое областное подтвердили» в фонде капремонта домов Челябинской области.

«Правительство Челябинской области постановляет установить минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади жилого помещения на 2022 год в размере 10,10 рубля», — говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. В 2021 году этот тариф составлял 8,60 рубля за квадратный метр жилья.

Напомним, что к работам капитального ремонта относится замена лифтового оборудования и внутридомовых коммуникаций, ремонт кровли, фундамента и фасада зданий. Ремонт подъездов относится к работам текущего ремонта и оплачивается по статье «ремонт и содержание общего имущества», которую жителям в квитанциях выставляет управляющая компания.

По информации регоператора, почти 20 тысяч многоквартирных домов на территории Челябинской области ждут капитального ремонта. Некоторые новшества в реконструкции зданий продумали уже сегодня. Так, в 2022 году будут применяться современные материалы для ремонта кровли и фасадов, а чугунные батареи заменят алюминиевыми, которые быстрее нагреваются и больше отдают тепла.

Кроме того, на Южном Урале будут страховать капитальный ремонт домов. В случае ЧП на доме по вине подрядчика собственникам станет проще возместить ущерб.



В 2021 году произошла смена руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Челябинской области. Им был назначен Виктор Тихоненко. Ранее в интервью ИА «Первое областное» он рассказал о самых дорогих видах работ, переходе домов на специальные счета и долгах южноуральцев.