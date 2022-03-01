Южноуральца оштрафовали за рассылку порновидео с участием бывшей возлюбленной

Приговор вынес городской суд Пласта

В Пласте суд вынес приговор местному жителю, который неудачно отомстил бывшей подруге. Он признан виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет). Установлено, что южноуралец, расставшись с потерпевшей, через мессенджер распространил видеофайл с изображением потерпевшей.

«При рассмотрении уголовного дела судом исключено обвинение по п. „б“ ч. 3 ст. 242 УК РФ, виновному назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Прокурор, не согласившись с приговором суда первой инстанции, принес апелляционное представление», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Челябинский областной суд представление прокурора города удовлетворил, постановил новый приговор, которым он также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов).

Виновному назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Подобный инцидент ранее произошел в Калининском районе Челябинска. Мужчина желал отомстить бывшей супруге за развод, создал на ее имя страничку в социальной сети и разместил в профиле интимные фото.