В Челябинске мужчина пойдет под суд за публикацию интимных фото бывшей жены

Экс-супруг создал страницу в социальной сети на имя женщины

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, мужчина желал отомстить бывшей супруге за развод. Он не придумал ничего лучше, как создать на ее имя страничку в социальной сети и разместить в профиле интимные фото.

«Своими действиями нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, а также незаконно без ее согласия распространил сведения, составляющие личную тайну потерпевшей», — уточнили в региональной прокуратуре.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.