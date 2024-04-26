Южноуральский блогер отправится в колонию за терроризм

Суд вынес обвинительный приговор

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жителя Челябинской области виновным в преступлении по части 2 статьи 205.2 УК России. Он занимался оправданием и пропагандой терроризма в интернете, рассказали в управлении ФСБ по Челябинской области.

В мае прошлого года блогер призывал своих подписчиков к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку ВС Украины. Тогда же его задержали сотрудники ФСБ.

Обвиняемый в пропаганде терроризма был признан виновным и приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также мужчину лишили права администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет.

Как сообщало информагентство «Первое областное», в апреле этого года был задержан еще один южноуралец, занимавшийся террористической деятельностью в интернете. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.